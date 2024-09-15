Tokat\'ta Bonzai Operasyonu

Güncel

TOKAT'ta polis ekiplerinin yaptığı operasyonda peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda S.A., E.N. ve N.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş 24 bin 144 içimlik sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ile 11 adet sentetik ecza hap, 0,10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.