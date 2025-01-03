Tokat'ta Buzla Kaplı Gölet Manzarası

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Tokat'ta buz tutan Üçoluk Göleti'nde doğal güzellikler oluştu

TOKAT - Tokat'ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde bulunan Üçoluk Göleti'nin son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tutmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Tokat'ın "Çatı katı" olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde yer alan Üçoluk Göletinin yüzeyi son günlerde etkili olan soğuk havaların ardından buzla kaplandı. Tokat il merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal güzellik, kış mevsiminin zarif etkilerini tam anlamıyla yansıtıyor.

Bölgede yaşanan düşük sıcaklıklar, göletin yüzeyini tamamen buzla örterken, çevresindeki ağaçlar ve doğa, kış manzarasının büyüleyici bir parçası haline geldi. Buz tutan göletin etrafı, görsel bir şölen sunarken aynı zamanda kışın etkisini tüm şiddetiyle hissettiriyor. Bölge sakinleri ve doğaseverler, donmuş göletin etrafında yürüyüş yaparak ve fotoğraflar çekerek bu muazzam kış manzarasının tadını çıkarıyor. Soğuk hava şartlarının doğaya kattığı estetikle, ilçede huzur dolu kış anları yaşanıyor. Tokat'ın bu özel köyü, kışın büyüleyici atmosferinde bir kaçış arayanların ilgisini çekiyor. Perşembe Yaylası'nın menderesleriyle ünlü manzaralarına yakın olan bu gölet, doğaseverleri bekliyor. Başçiftlik'in soğuk kış havası ve buz tutan göleti, keşfetmeye değer doğal güzellikler sunmaya devam ediyor.