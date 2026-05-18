Tokat\'ta ÇEDAŞ Köprüsü Yıkılıyor

Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü, taşkın riskine karşı yıkılıyor.

Tokat merkez, Pazar ve Turhal ilçelerinden geçen Yeşilırmak'ta, son günlerdeki yağışların ardından su seviyesindeki yükseklik devam ediyor.

Taşkın riski nedeniyle yıkım kararı alınan ve çalışmalara başlanan Tokat Devlet Hastanesi karşısındaki ÇEDAŞ Köprüsü'nde yıkım çalışmaları sürüyor.

Köprünün orta kısmı tamamen yıkıldı, diğer kısımların yıkımı için çalışmalar devam ediyor.