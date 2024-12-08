Tokat'ta Çocuklara Sanat Etkinliği - Son Dakika
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Tokat'ta Çocuklara Sanat Etkinliği

Tokat\'ta Çocuklara Sanat Etkinliği

Tokat Belediyesi, 5-16 yaş arası çocuklara yönelik sanat ve kültür etkinlikleri düzenledi.

08.12.2024 19:18
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Tokat Belediyesi, Şehir Müzesi'nde 5-16 yaş arası çocuklara yönelik birbirinden keyifli ve öğretici iki etkinlik düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatla dolu bu hafta sonunda çocuklar hem el becerilerini geliştirme hem de Tokat'a özgü kültürel mirasla tanışma fırsatı buldular.

Cumartesi günü düzenlenen tişört bizden, tasarım sizden baskı atölyesi etkinliğinde çocuklar, Tokat'a özgü ıhlamur ağacından yapılan baskıları kullanarak kendi tişörtlerini tasarladılar. Renkli ve eğlenceli geçen bu atölye, çocuklara kültürel bağlarını güçlendirme fırsatı sundu. Pazar günü ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Seramik Sanatçısı Zeynep Hilal Karasu'nun rehberliğinde Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde çömlek ve seramik yapımı atölyesi düzenlendi. Çocuklar, elleriyle şekil verdikleri çamurları seramiğe dönüştürerek geleneksel sanatlarla buluşmanın heyecanını yaşadılar.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, "Geçmiş ile geleceği birleştiren üretken belediyecilik anlayışımızla milli ve manevi değerlerimizi, Tokat'ımızın kültürünü, tarihini gelecek kuşaklara aktarma gayretindeyiz. Çocuklarımızın sanata ve kültüre olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Amacımız, genç nesilleri hem eğitmek hem de eğlendirirken kültürel değerlerimizi tanıtmaktır. Sanat ve kültürle iç içe bir şehir için çalışmalarımıza, her yaşa hitap eden etkinliklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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