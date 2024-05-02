Tokat Valisi: Depremde evi hasar görenler konteynere yerleşmeye başladı - Son Dakika
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Tokat Valisi: Depremde evi hasar görenler konteynere yerleşmeye başladı

Tokat Valisi: Depremde evi hasar görenler konteynere yerleşmeye başladı

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar görenlerin konteynere yerleşmeye başladığını bildirdi. Deprem bölgesine konteyner sevki devam ederken, Sulusaray, Artova ve Yeşilyurt'ta toplamda 73 konteyner kuruldu. Şu anda 327 vatandaş konteynerlerde yaşamaktadır ve devlet tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanındadır.

02.05.2024 10:27
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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerde evi ağır hasar görenlerin konteynere yerleşmeye başladığını bildirdi.

Sulusaray'da 18 Nisan'da meydana gelen 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede çalışmalar sürüyor.

Vali Hatipoğlu, AA muhabirine, deprem bölgesine konteyner sevkinin devam ettiğini söyledi.

Konteynerlerin kurulma çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Hatipoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için konteyner kurulum çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sulusaray'da, Artova'da, Yeşilyurt'ta konteyner kurulumu tamamlandı. Sulusaray'da 56, Artova'da 16, Yeşilyurt'ta 1 konteyner kurulumu yaptık." dedi.

Konteynerlerin kurulması işlemini ekiplerin yaptığını belirten Hatipoğlu, "Konteynerlerde toplam 327 vatandaşımız yaşıyor. Sulusaray'da 24, Yeşilyurt'ta 19 konteyner daha kuracağız. Devletimizin tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Valisi: Depremde evi hasar görenler konteynere yerleşmeye başladı - Son Dakika

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