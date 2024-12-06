Tokat\'ta Doğal Gaz Sızıntısı Paniğe Neden Oldu

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TOKAT'ta apartman girişinden sızan doğal gaz paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, ekipler ise sızıntıya müdahale etti.

Tokat merkezdeki Mahmutpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi 14'üncü Sokak'ta bulunan Şeker Apartmanı'nın girişindeki doğal gaz borusunda meydana gelen sızıntı mahalle sakinlerini korkuttu. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar polis tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, 4 saattir devam ettiği öne sürülen sızıntıya müdahale etti.

Haber- Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,