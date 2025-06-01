Tokat'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Tokat'ta dolu nedeniyle araziler beyaza büründü

TOKAT - Tokat'ın ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ın çeşitli ilçelerinde dolu yağışı etkisini sürdürüyor. Artova ilçesinde bir anda etkili olan dolu nedeniyle araziler beyaza büründü. Sürücüler ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir vatandaş, "15 santim dolu yağar mı?" diyerek o anları cep telefonu ile kayda aldı.