Tokat'ta "Fermuar sistemi ile yaşama yol ver" projesi kapsamında 32 kişiye eğitim verildi.
Sağlık Bakanlığı Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Medya Tanıtım Kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünde görevli eğitmen Hatice Toprak tarafından S.S.3 Nolu Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifinde görevli personele yönelik eğitim programı düzenlendi.
Eğitimde 32 kişiye, trafikte fermuar sistemi ile ambulanslara nasıl yol verecekleri anlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Fermuar Sistemi Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?