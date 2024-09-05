Başçiftlik'te Geleneksel Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Başçiftlik'te Geleneksel Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali Düzenlendi

Başçiftlik\'te Geleneksel Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali Düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, Başçiftlik Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi. İlçe Spor Salonu'nda yapılan etkinlikte, çocuklar ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu ve çeşitli oyunlarla eğlendi. Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler dağıtıldı.

05.09.2024 11:50
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde geleneksel çocuk sanatları ve kültür festivali gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediyesince kültürel etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla çocuklara özel çocuk sanatları ve kültür festivali düzenlendi.

İlçe Spor Salonu'nda yapılan festivalde her yaştan çocuklar ebru yapımı, geleneksel Türk tiyatrosu, oyunlar gibi etkinliklerle eğlendi.

Festivale katılan tüm çocuklara hediyeler verildi.

Festivale Kaymakam Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sanem Arıkan ile çocuklar katıldı.

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Kaynak: AA

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