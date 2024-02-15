Tokat\'ta Huzur Şehri Projesi Tanıtıldı

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Tokat'ta, "Huzur Şehri Tokat Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Portekiz ve Romanya'nın ortaklığında yürütülecek projenin tanıtımı amacıyla kent merkezindeki bir otelde toplantı düzenlendi.

Proje kapsamında Tokat'ta yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlıktan eğitime, altyapıdan çevre düzenlemesi ve trafik sorununa kadar pek çok alanda çalışma yapılacak.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kentin Anadolu'da Türklerin kurduğu en eski şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Bundan dolayı geçmişte çok güzel örneklerin yaşandığı bir coğrafyada olduklarını dile getiren Hatipoğlu, "Şehirlerin aynı zamanda insanlara ruh ve hayatiyet verdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bu anlayışın ortaya konulması gerekiyor. Her kuruluşumuzun, kurumumuzun, sivil toplum örgütlerimizin bu projemize canla başla katkıda bulunacağına inancım tamdır." dedi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da insanların yaşadıkları şehirlerle benzerliklerine dikkati çekerek, "İnsanımızın gönlünü hoş tutmaya, onları incitmemeye, dertleri ile dertlenmeye, daha güzel bir şehirde yaşamak için onlarla bir ve beraber olmaya gayret ediyoruz. Onun için hep derler ya 'Şehirle insan birbirinin hem aynasıdır hem de birbirinin tıpkısıdır' diye. Şehre bakarız insanımızı, insanlara baktığınızda da şehri görürsünüz. Şehrimizi bütün katmanlarıyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, engellisiyle, esnafıyla, çalışanıyla bu huzurlu şehirde, huzurumuzu daha yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı ise desteklemek için bu tür projelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Erasmus'u yürüten 33 program ülkesinin olduğunu anlatan Astarcı, şunları kaydetti:

"Türkiye bunlardan biri ve en büyük ulusal ajans biziz. Her yıl 10 bini aşkın proje başvurusu alıyoruz, eğitim ve gençlik hakkında. İkinci sırada 5 bin 500-6 bin proje başvurusuyla İtalyanlar veya İspanyollar oluyor. 2024'te 150 milyon avro, yani yaklaşık 5 milyar Türk lirası yapar. Bu 5 milyar ile yaklaşık 60 bin insanın yurt dışına eğitime gitmesine vesile oluyoruz. Bunun 20 bini üniversiteli kardeşlerimiz ki bir dönem ya da iki dönem eğitim alıyorlar. 10 bini meslek liselerimiz, 2-3 aylık staj gerçekleştiriyorlar. 10 bini öğretmenlerimiz, daha kısa vadeli spesifik eğitimlere katılıyorlar. 20 bin de karma oluyor. Valiliklerimiz, belediyelerimiz, vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu, kamu kuruluşları, özel sektör, gençlik kurumları gibi herkes istisnasız Türkiye Ulusal Ajansından istifade edebiliyor."

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, proje ile eğitimden kültüre, şehir planlamasından trafik sorununa geniş bir yelpazede şehir yaşamının iyileştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin protokol, Hatipoğlu, Eroğlu, Astarcı ve Yılmaz ile paydaş ülke Portekiz ve Romanya'nın temsilcileri tarafından imzalandı.