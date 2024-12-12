Tokat'ta İnşaat Alanında Meydana Gelen Toprak Kayması

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1) TOKAT'TA İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYDI; 3 BİNADA OTURANLAR TAHLİYE EDİLDİ

TOKAT'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonrası yakında bulunan 3 binada oturanlar tahliye edildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi Saadet Caddesi üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. İnşaat için temeli atılmış arazide yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Kaymanın yaşandığı bölgenin üst kısmında bulunan 3 binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, AFAD ve belediyeye bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, risk nedeniyle 3 binada oturanları tahliye etti. İncelemelerin sürdüğü öğrenildi.