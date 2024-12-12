Tokat'ta İnşaat Kazısı Sonrası Toprak Kayması

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Tokat'ta inşaat kazısı sonrası toprak kayması böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ta inşaat kazısı sonrası meydana gelen toprak kayması, drone görüntüleriyle tehlikenin boyutunu ortaya koyarken 3 apartmandaki 5 daire tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kent merkezi Süreyya Hoca Caddesi'nde bir inşaat temel kazısı sırasında yaşanan ve yağışların da etkisiyle meydana gelen toprak kayması mahallede tedirginlik oluşturdu. AFAD ekipleri bölgede zemin etüt çalışmalarına başlarken, güvenlik gerekçesiyle 3 apartmandaki 5 daire boşaltıldı. Olay sonrası bölgenin doğalgazı tedbir amaçlı kesildi. Özellikle gün ağardığında ortaya çıkan toprak kaymasının boyutu, drone ile çekimlerle net bir şekilde gözler önüne serildi. Havadan görüntüler, tehlikenin ciddiyetini gözler önüne sererken, bölgede alınacak önlemlerle ilgili çalışmalar hızlandırıldı.