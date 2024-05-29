Tokat\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki

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Tokat'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Tokat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde slogan attı.

KESK Tokat Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ercan Özel, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Son olarak İsrail ordusunun, 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşkeye yönelik saldırı düzenlediğini belirten Özel, saldırıda onlarca insanın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Katliamı lanetleyen, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Özel, şunları kaydetti:

"Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 82 bine yakın insan yaralanmıştır."