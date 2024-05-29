Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika
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Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

Tokat\'ta İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarına tepki

Tokat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi. KESK Tokat Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ercan Özel, İsrail'in insanlık suçlarına devam ettiğini belirtti. Özel, son saldırıda onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

29.05.2024 19:33
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Tokat'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamasıyla tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Tokat Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde slogan attı.

KESK Tokat Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ercan Özel, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ettiğini söyledi.

Son olarak İsrail ordusunun, 27 Mayıs sabahı BM gözetimindeki Refah Kampı'nda yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı yerleşkeye yönelik saldırı düzenlediğini belirten Özel, saldırıda onlarca insanın yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını dile getirdi.

Katliamı lanetleyen, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa dileyen Özel, şunları kaydetti:

"Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının, Uluslararası Adalet Divanının, İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta, insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam edeceğini ilan etmektedir. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 82 bine yakın insan yaralanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

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