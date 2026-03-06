Tokat'ta Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
Tokat'ta Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

06.03.2026 22:04
Mustafa Koç, Hatice Yalman'ı darbederek öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ta bir kadını darbederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Hatice Yalman'ı darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Koç ile taraf avukatları katıldı.

Koç, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Koç'u "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Hatice Yalman'ın ailesinin avukatı Selinay Arslan, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının delillerin titizlikle incelenmesi sonucu verildiğini belirterek, "Adil bir yargılama yürütüldü ve müvekkilimizin hakları korundu." dedi.

Olay

Topçam Mahallesi'nde 30 Mayıs 2025'te trafik kazası ihbarına giden sağlık ekipleri, yaralı Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u hastaneye kaldırmış, vücudunda ve başında darp izlerine rastlanan Yalman hastanede yaşamını yitirmişti.

Yalman'ın hastanede polise verdiği ifadede, kendisini darbettiğini söylemesi üzerine Mustafa Koç gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Öte yandan Yalman, olaydan bir süre önce Koç ile birlikte girdiği büfede uluslararası literatürde "yardım işareti" olarak bilinen el işaretini yapmış ancak büfe çalışanı Yalman'ın işaretini fark etmemişti.

Yalman'ın yaptığı yardım işareti, güvenlik kamerasıyla görüntülenmişti.

Kaynak: AA

Mustafa Koç, Güncel, Tokat, Suç, Son Dakika

Tokat'ta Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tokat'ta Kadın Cinayeti: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet - Son Dakika
