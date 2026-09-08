Tokat'ta kayınbiraderini vurup kaçan zanlı, polisin kısa süren çalışmasıyla yakalandı
Tokat'ta aralarında husumet bulunan kayınbiraderini tabancayla bacağından vuran Ü.A., olay sonrası kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı, yaralı A.B. ise hastanede tedavi altına alındı.
Tokat'ta, kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'nde karşılaşan Ü.A. ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi A.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A, tabancayla kayınbiraderine ateş etti.
Bacağından yaralanan A.B, ihbar üzerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan Ü.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kaynak: AA
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