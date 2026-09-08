Tokat'ta kayınbiraderini vurup kaçan zanlı, polisin kısa süren çalışmasıyla yakalandı - Son Dakika
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Tokat'ta kayınbiraderini vurup kaçan zanlı, polisin kısa süren çalışmasıyla yakalandı

Tokat\'ta kayınbiraderini vurup kaçan zanlı, polisin kısa süren çalışmasıyla yakalandı
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Tokat'ta aralarında husumet bulunan kayınbiraderini tabancayla bacağından vuran Ü.A., olay sonrası kaçtı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı, yaralı A.B. ise hastanede tedavi altına alındı.

Tokat'ta, kayınbiraderini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Kümbet Mahallesi Fatih Caddesi'nde karşılaşan Ü.A. ile aralarında husumet bulunan kayınbiraderi A.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A, tabancayla kayınbiraderine ateş etti.

Bacağından yaralanan A.B, ihbar üzerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Ü.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta kayınbiraderini vurup kaçan zanlı, polisin kısa süren çalışmasıyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta kayınbiraderini vurup kaçan zanlı, polisin kısa süren çalışmasıyla yakalandı - Son Dakika
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