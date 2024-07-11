Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde S.Ö'nün (45) evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit etti.
Zanlının evine düzenlenen operasyonda, odanın birinde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek oluşturulduğu belirlendi.
Evde yapılan aramada 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi.
Operasyonda S.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Kenevir Yetiştirip Satan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?