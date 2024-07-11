Tokat'ta Kenevir Yetiştirip Satan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tokat'ta Kenevir Yetiştirip Satan Şüpheli Gözaltına Alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir şüphelinin evinde kenevir yetiştirip sattığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, evde uyuşturucu yetiştirmek için özel bir düzenek bulundu ve 600 gram esrar ile 23 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.07.2024 19:41
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde evinde kurduğu düzenekle kenevir yetiştirip satan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Erbaa Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde S.Ö'nün (45) evinde kenevir yetiştirip sattığını tespit etti.

Zanlının evine düzenlenen operasyonda, odanın birinde uyuşturucu yetiştirmek için özel düzenek oluşturulduğu belirlendi.

Evde yapılan aramada 600 gram esrar, 23 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi.

Operasyonda S.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Kenevir Yetiştirip Satan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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