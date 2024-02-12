Tokat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat\'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı görülüyor. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.02.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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TOKAT'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kazanın, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaza, 10 Şubat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Berkay Polat (16) yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosiklet, yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Berkay Polat ile arkasındaki Hasan Ertekin (17), yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılardan Hasan Ertekin Tokat Devlet Hastanesi'ne Berkay Polat ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Polat, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan Eray Tezen ise, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kazanın, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tokat'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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