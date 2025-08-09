Tokat\'ta Motosiklet Kazası: 2 Ölü

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Cengiz Albay yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat- Turhal kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.???????
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki yaralı kurtarılamadı.
