TOKAT'ta otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Mahmutpaşa Mahallesi Behzat Bulvarı'nda meydana geldi. M.E.D. yönetimindeki 60 AEK 078 plakalı motosiklet, kavşakta D.Y. idaresindeki 55 AEZ 835 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü M.E.D. ile arkasında oturan Y.T.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
