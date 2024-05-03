Tokat'ta öğrenciler matematik ve teknolojiyle yeteneklerini yarıştırdı - Son Dakika
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Tokat'ta öğrenciler matematik ve teknolojiyle yeteneklerini yarıştırdı

Tokat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Matematik Her Yerde' projesi kapsamında Tokat'ta öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı. Öğrenciler, problem çözme becerilerini, proje oluşturma basamaklarını öğrenme ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada matematik ve teknoloji tasarım becerilerini kullanarak ürettiklerini yarıştırdı. Yarışmaya toplamda 108 öğrenci katılırken il finalinde yarışacak projeye ise 60 bin öğrenci katıldı.

03.05.2024 00:38  Güncelleme: 01:01
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Tokat'ta öğrenciler matematik ve teknolojiyle yeteneklerini yarıştırdı

TOKAT - Tokat'ta matematik her yerde projesi kapsamında öğrenciler yeteneklerini yarıştırdı.

Tokat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Matematik Her Yerde" projesi kapsamında "Eserini Hazırla; Sınıfta, Okulda, İlçede, İl Finalinde Yarış" yarışması merkez ilçe finali yapıldı. Öğrencilerin problem çözme becerilerini, proje oluşturma basamaklarını öğrenme ve sosyalleşmelerini sağlamak, tasarladıklarını matematik ve teknoloji tasarım becerilerini kullanarak üretmek, ayrıca ürettiklerini yarıştırmak amacıyla düzenlenen yarışmada öğrenciler oynayarak yarıştı.

Yarışmada öğrenciler; kendi tasarladığı topaç ile en uzun süre topaç çevirme, havada en uzun süre kalan kağıt uçak ve kendi yaptığı aracını balon gücüyle hareket ettirme olmak üzere üç kategoride hem oynadı hem yarıştı. Yarışmaya her ilçeden 9 olmak üzere toplamda 108 öğrenci katılırken il finalinde yarışacak projeye ise 60 bin öğrenci katıldı.

"Yarışarak öğrenmenin çok güzel örneğini veriyoruz"

Yarışma hakkında bilgiler veren Milli Eğitim il Müdürü Hüseyin Kır; "İlimizde oynayarak öğrenme ve beceri temelli öğrenmeye güzel bir örnektir. Türkiye yüzyılında maarif modelinin de örneğine şahitlik ediyoruz. Çocuklarımız tasarım yaparak, onları uygulayarak ve oynayarak, yarışarak öğrenmenin çok güzel örneğini sergiliyorlar" dedi.

"Öğrencilerin matematik ve teknoloji tasarım becerilerini geliştirmek istiyoruz"

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Matematik projeleri Koordinatörü İbrahim Yıldırım; "Matematik her yerde projesi kapsamında öğrencilerin eserlerini hazırlaması ve bu eserleri kapsamında da yarışmalarını istedik. Öğrenciler kendi tasarımlarını, problem çözme becerilerini kullanarak proje oluşturma basamaklarını öğrenme ve sosyalleşmelerini sağlamak, tasarladıklarını matematik ve teknoloji tasarım becerilerini kullanarak üretmek ayrıca ürettiklerini yarıştırmak amacıyla bu yarışma yapıldı" diye konuştu.

Yarışma ile öğrencilere hem eğlenceli bir oyun ortamı sağlandı hem de yeteneklerini ve mühendislik becerilerini sergilemelerine imkan tanındı.

Kaynak: İHA

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