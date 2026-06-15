Tokat\'ta Öğretmenlere Sağlık Eğitimi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından yürütülen "Farkındalık Tokat'ta Başlar: Okulda Sağlık, Sınıfta Empati" projesi kapsamında merkezdeki 30 ilkokulun öğretmenlerine kronik hastalıklar konusunda eğitim veriliyor.

Gökmedrese'deki eğitimlerde, öğretmenlere epilepsi, diyabet, otizm ve astım konularında uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimlerde vaka analizleri, simülasyonlar ve beceri atölyeleri yer alıyor.

Diyabet farkındalığı kapsamında öğretmenlere glukometre kullanımı da öğretilirken, proje sonunda okullara glukometre desteği sağlanacak. Proje ekibi, öğretmenlerin sağlık sorunlarıyla davranışsal problemleri ayırt edebilmesini ve öğrencilere doğru yaklaşım geliştirmesini hedefliyor.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi İrem Demirbaş Süsoy, AA muhabirine, projelerinde iki aşamada eğitim verdiklerini söyledi.

İlk etapta ocak ayında öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden Süsoy, "Şimdi öğretmenlerimize eğitim veriyoruz. Sınıflarda akran zorbalığı çok fazla yaşanıyor. Sağlık konuları sık rastlanan durum. Hem öğretmen hem öğrenci açısından. Bunun biraz önüne geçmek istiyoruz aslında. Bu sebeple yaptık projemizi. Üç günlük bir eğitim sürecimiz var." ifadesini kullandı.

Araştırma görevlisi Yasemin Boy da "Buradaki amacımız öğretmenlerimizin kronik hastalığa sahip öğrencileri varsa, bu öğrencilerini nasıl belirleyeceklerini, belirledikten sonra uygun ilk yardım girişimlerini nasıl yapacaklarını biz burada öğretmenlerimize öğretiyoruz. Öğretmenlerimizin sağlık problemleriyle davranışsal problemleri birbirinden ayırmalarını sağlıyoruz. Vücutta ne oluyor da bu öğrenci bu şekilde davranıyoru bilmelerini istiyoruz. Bizim projede epilepsi, diyabet, otizmli ve astımlı öğrencileri ele aldık. Bunu öğretmenlerimize öğretiyoruz." diye konuştu.