Tokat'ta Oyuncak Müzesi Açılıyor

27.03.2026 10:21
Tokat Belediyesi, Ankara Üniversitesi ile protokol imzalayarak oyuncak müzesi açıyor.

Tokat Belediyesi tarafından oyuncak müzesi açılması için çalışma yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında ücretsiz temin edilen 380 tematik oyuncak, Tokat'ta kurulacak oyuncak müzesi için şehre kazandırıldı.

Tokat'ta ilk olma özelliği taşıyacak oyuncak müzesi, Hıdırlık Şeyh Meknun Zaviyesi'nde açılacak.

Proje kapsamında geçmişten günümüze uzanan oyuncaklar bir araya getirilerek hem kültürel değerlerin korunması hem de gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Her biri farklı bir dönemi ve hatırayı yansıtan oyuncaklar, ziyaretçilere nostalji dolu bir deneyim sunacak.

Tokat Belediyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen oyuncak müzesi yalnızca çocuklara değil, içindeki çocuğu yaşatan herkese hitap edecek bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Ahşap oyuncaklardan bez bebeklere, geleneksel figürlerden modern örneklere kadar geniş bir koleksiyon, ziyaretçilerini geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Ayrıca oyuncak müzesinde hafta sonu etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik tematik atölye etkinlikleri düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Oyuncak müzemiz sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürel hafızamızı yaşatan önemli bir merkez olacak. Çocuklarımızın hayal dünyasını zenginleştirirken, büyüklerimizi de çocukluk hatıralarıyla buluşturacağız. Bu konuda protokol imzaladığımız Ankara Üniversitemize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor
Galatasaray’dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk Galatasaray'dan kolu kırılan Osimhen için özel kolluk
Savaş devam ederken İran’dan tartışma yaratan karar Yaş 12’ye düşürüldü Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü
Nereden nereye 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düştüler Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı İşte şartlar Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

10:28
Galatasaray’dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
Galatasaray'dan Icardi iddialarına yalanlama: Haberi bile yok
10:24
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte “ters ilişki“ cinayetinde kadının savunması
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
10:16
Yediği gollere tepki yağıyor Ederson’a milli maçta büyük şok
Yediği gollere tepki yağıyor! Ederson'a milli maçta büyük şok
09:24
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı Ehliyete el konulacak
Direksiyon başında sık yapılan hatayı yapanlar yandı! Ehliyete el konulacak
09:20
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
