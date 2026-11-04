Tokat\'ta polis memurlarına bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildi

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, Tokat il merkezi ve ilçelerinde görev yapan polis memurlarına yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Haziran Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Elif Sevim Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitimde, alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılıkları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Eğitimde bağımlılık türleri, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve YEDAM'ın sunduğu ücretsiz, gizlilik esaslı psikososyal destek hizmetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Program sonunda Tokat İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül, bağımlılıkla mücadelede polis memurlarının üstlendiği önemli role vurgu yaparak farkındalık çalışmalarının önemini ifade etti.