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Tokat'ın Turhal ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Turhal ilçesi ve İstanbul'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 14 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, 433 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği ve 1 bıçak ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, 14 kişiyi gözaltına aldı.