Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtar Öldü, Yeni Muhtar ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtar Öldü, Yeni Muhtar ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Tokat\'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtar Öldü, Yeni Muhtar ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi

Tokat'ın Kabatepe köyünde çıkan silahlı kavgada eski muhtar Mustafa Ceylan öldürüldü, yeni muhtar D.D. ve oğlu A.D. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ağır yaralanan Tülin Ceylan'ın ise hayati tehlikesi devam ediyor.

26.07.2024 12:15
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Tokat'ta çıkan silahlı kavgada eski muhtarı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeni muhtar ile oğlu, adliyeye sevk edildi.

Merkeze bağlı Kabatepe köyü muhtarı D.D. ile oğlu A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Silahlı kavgada ağır yaralanan ve Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Tülin Ceylan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Merkeze bağlı Kabatepe köyünde dün eski muhtar Mustafa Ceylan tarlada çalıştığı sırada yeni muhtar D.D. ile karşılaşmış, Ceylan ile D.D'nin arasında çıkan tartışma silahlı kavgada, Mustafa Ceylan öldürülmüş, Tülin Ceylan ise yaralanmıştı. D.D. ile oğlu A.D. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Mustafa Ceylan, Kavga, Tokat, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtar Öldü, Yeni Muhtar ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Silahlı Kavga: Eski Muhtar Öldü, Yeni Muhtar ve Oğlu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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