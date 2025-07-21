Tokat'ın Erbaa ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki biri bebek 6 kişi yaralandı.
Furkan T. (24) yönetimindeki 60 AP 598 plakalı otomobil, Karayaka beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile A.E.T. (1), K.T. (25), A.T. (43), A.T. (52) ve Ş.Ö. (51) yaralandı.
Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Tarlaya Devrilen Araçta 6 Yaralı - Son Dakika
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