Tokat'ta Taşkın Önlemleri Destekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Taşkın Önlemleri Destekleniyor

Tokat\'ta Taşkın Önlemleri Destekleniyor
23.05.2026 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genel Müdür Balta, Tokat'taki taşkın riski için alınan önlemlerle sosyal medyadaki yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Zaman zaman sosyal medyada farklı haberler çıkıyor. Burada Valiliğimizin yaptığı uyarılara itibar edelim. Onun dışındaki konulara itibar etmeyelim. Çünkü yanlış bilgilendirmeler insanları tedirgin edebilir." dedi.

Balta, beraberinde AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak kenarında taşkına karşı önlem alınan önlemlerle ilgili incelemede bulundu.

Genel Müdür Balta, Türkiye'de son 66 yılın en büyük yağışının görüldüğünü, yağışlardan Tokat'ın da nasibini aldığını söyledi.

Yağışların sevindirici tarafının hem bu yıl hem gelecek yıllarda gerekli suyu barajlarda depolamaları olduğunu belirten Balta, "Bu açıdan iyi, yer altı suyu seviyelerimizi besliyor. Tabii yağışların fazlası da azı da zarar. Geçen yıl kuraklıkla mücadele ederken bu yıl fazla yağışlardan dolayı taşkınlarla mücadele ediliyor. Özellikle mayıs ayında yılbaşından bu yana Tokat'ta Yeşilırmak Vadisi çok büyük yağış aldı. 20 gündür de taşkınlar olmasın diye mücadele var. Tokat'ta ülkemizin tüm kurumları, Devlet Su İşleri, AFAD, Tokat Valiliğimiz, belediyelerimiz, özel idaremiz, Karayolları ve diğer bütün kurumlar hep birlikte alınması gereken tedbirleri el birliğiyle aldık." ifadelerini kullandı.

Tokat il merkezi ile Turhal ilçesine taşkın suyunun girmemesi için tedbir alındığını anlatan Balta, şöyle devam etti:

"Şimdi yapmamız gereken, yağış tahminleri ve akış verilerini takip ederek suyun rahatlıkla, sıkıntı vermeden tahliyesini Yeşilırmak havzasından sağlamak. Şu an bu tahliye sağlanıyor. Alınan tedbirler işe yaradı. Tokat il merkezinde, özellikle şehrin merkezinde su taşkını beklerken, orada yetersiz olan geçiş yapıları, köprüler kırılarak suyun şehre taşması engellendi. Burada tedbirlerin işe yaradığını en başta gördük. Devamında Turhal'a geldiğimizde, aynı şekilde ilçe merkezinde birkaç köprü var. Bu köprülerin suyu sağlıklı şekilde geçiremeyecek boyutlarda olduğunu gördük. Bu köprüler için de gerekirse kenarlarından baypas kanalları açarak yani yeni bir nehir yatağı ile suyun tahliyesini Turhal'da da sağlamış durumdayız."

Turhal'daki terminal köprüsünün altından suyun rahat geçtiğini, geçmeme durumunda kenarından bypass kanalı açarak suyu sağlıklı şekilde tahliye edeceklerini vurgulayan Balta, "Zaman zaman sosyal medyada farklı haberler çıkıyor. Burada Valiliğimizin yaptığı uyarılara itibar edelim. Onun dışındaki konulara itibar etmeyelim. Çünkü yanlış bilgilendirmeler insanları tedirgin edebilir. Şu an tedirgin olacak bir durum yok. Tahliye ya da insanların evlerine geri dönme noktasında Valimizin kararı neyse bu bildiriliyor zaten. Bunun dışında hareket olmasın. İnsanlarımızın en başta can güvenliğini sağlamakla sorumluyuz. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can güvenliği açısından sorun yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz." diye konuştu.

Mehmet Akif Balta, aldıkları tedbirlere vatandaşların olumlu yaklaştığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın can güvenliği devletimizin birinci görevi. Önce can güvenliği olduğu için biz en riskli duruma karşı tedbirleri aldık. Tedbirler paketi biraz fazla vatandaşımızın gözüne gelmiş olabilir. 'Şu an burada su taşmıyor, niye tahliye olduk?' diyebilirler ama taşma riski olduğu için en riskli duruma göre tedbirler alındı. Vatandaşımız aslında çok iyi olgunluk örneği gösterdi. Hiç itiraz etmediler. Hemen herkes kendine söylendiği şekilde tahliyesini gerçekleştirdi. Devletimiz, isteyenlerin ikametini sağladı. İsteyenler kendi ikinci ikametlerine gitti. Vatandaşımız hakikaten memnun yani bu çalışmaların hepsi onlar için yapıldı. Onların canına, malına bir şey gelmesin diye yapıldı. Bunu da bildikleri için onlar da bu çalışmalardan hakikaten çok memnunlar."

Beyazıt ise tüm kurumların afet olmadan önce önlemlerini aldığına dikkati çekerek "Binlerce insan evlerini terk etmek, yüzlerce esnaf dükkanını kapatmak suretiyle bu çalışmalara ön ayak oldu. Tüm kurumlarla beraber örnek bir iş birliği yaparak son yüzyılın en büyük debisiyle oluşan Yeşilırmak'ın her iki kolundaki hadiseyi güzel şekilde yönettik." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Tokat, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Taşkın Önlemleri Destekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:28:01. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Taşkın Önlemleri Destekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.