Tokat\'ta Taşkın Önlemleri Destekleniyor

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Zaman zaman sosyal medyada farklı haberler çıkıyor. Burada Valiliğimizin yaptığı uyarılara itibar edelim. Onun dışındaki konulara itibar etmeyelim. Çünkü yanlış bilgilendirmeler insanları tedirgin edebilir." dedi.

Balta, beraberinde AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ile Tokat'ın Turhal ilçesinde Yeşilırmak kenarında taşkına karşı önlem alınan önlemlerle ilgili incelemede bulundu.

Genel Müdür Balta, Türkiye'de son 66 yılın en büyük yağışının görüldüğünü, yağışlardan Tokat'ın da nasibini aldığını söyledi.

Yağışların sevindirici tarafının hem bu yıl hem gelecek yıllarda gerekli suyu barajlarda depolamaları olduğunu belirten Balta, "Bu açıdan iyi, yer altı suyu seviyelerimizi besliyor. Tabii yağışların fazlası da azı da zarar. Geçen yıl kuraklıkla mücadele ederken bu yıl fazla yağışlardan dolayı taşkınlarla mücadele ediliyor. Özellikle mayıs ayında yılbaşından bu yana Tokat'ta Yeşilırmak Vadisi çok büyük yağış aldı. 20 gündür de taşkınlar olmasın diye mücadele var. Tokat'ta ülkemizin tüm kurumları, Devlet Su İşleri, AFAD, Tokat Valiliğimiz, belediyelerimiz, özel idaremiz, Karayolları ve diğer bütün kurumlar hep birlikte alınması gereken tedbirleri el birliğiyle aldık." ifadelerini kullandı.

Tokat il merkezi ile Turhal ilçesine taşkın suyunun girmemesi için tedbir alındığını anlatan Balta, şöyle devam etti:

"Şimdi yapmamız gereken, yağış tahminleri ve akış verilerini takip ederek suyun rahatlıkla, sıkıntı vermeden tahliyesini Yeşilırmak havzasından sağlamak. Şu an bu tahliye sağlanıyor. Alınan tedbirler işe yaradı. Tokat il merkezinde, özellikle şehrin merkezinde su taşkını beklerken, orada yetersiz olan geçiş yapıları, köprüler kırılarak suyun şehre taşması engellendi. Burada tedbirlerin işe yaradığını en başta gördük. Devamında Turhal'a geldiğimizde, aynı şekilde ilçe merkezinde birkaç köprü var. Bu köprülerin suyu sağlıklı şekilde geçiremeyecek boyutlarda olduğunu gördük. Bu köprüler için de gerekirse kenarlarından baypas kanalları açarak yani yeni bir nehir yatağı ile suyun tahliyesini Turhal'da da sağlamış durumdayız."

Turhal'daki terminal köprüsünün altından suyun rahat geçtiğini, geçmeme durumunda kenarından bypass kanalı açarak suyu sağlıklı şekilde tahliye edeceklerini vurgulayan Balta, "Zaman zaman sosyal medyada farklı haberler çıkıyor. Burada Valiliğimizin yaptığı uyarılara itibar edelim. Onun dışındaki konulara itibar etmeyelim. Çünkü yanlış bilgilendirmeler insanları tedirgin edebilir. Şu an tedirgin olacak bir durum yok. Tahliye ya da insanların evlerine geri dönme noktasında Valimizin kararı neyse bu bildiriliyor zaten. Bunun dışında hareket olmasın. İnsanlarımızın en başta can güvenliğini sağlamakla sorumluyuz. Şu ana kadar çok şükür herhangi bir can güvenliği açısından sorun yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz." diye konuştu.

Mehmet Akif Balta, aldıkları tedbirlere vatandaşların olumlu yaklaştığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın can güvenliği devletimizin birinci görevi. Önce can güvenliği olduğu için biz en riskli duruma karşı tedbirleri aldık. Tedbirler paketi biraz fazla vatandaşımızın gözüne gelmiş olabilir. 'Şu an burada su taşmıyor, niye tahliye olduk?' diyebilirler ama taşma riski olduğu için en riskli duruma göre tedbirler alındı. Vatandaşımız aslında çok iyi olgunluk örneği gösterdi. Hiç itiraz etmediler. Hemen herkes kendine söylendiği şekilde tahliyesini gerçekleştirdi. Devletimiz, isteyenlerin ikametini sağladı. İsteyenler kendi ikinci ikametlerine gitti. Vatandaşımız hakikaten memnun yani bu çalışmaların hepsi onlar için yapıldı. Onların canına, malına bir şey gelmesin diye yapıldı. Bunu da bildikleri için onlar da bu çalışmalardan hakikaten çok memnunlar."

Beyazıt ise tüm kurumların afet olmadan önce önlemlerini aldığına dikkati çekerek "Binlerce insan evlerini terk etmek, yüzlerce esnaf dükkanını kapatmak suretiyle bu çalışmalara ön ayak oldu. Tüm kurumlarla beraber örnek bir iş birliği yaparak son yüzyılın en büyük debisiyle oluşan Yeşilırmak'ın her iki kolundaki hadiseyi güzel şekilde yönettik." dedi.