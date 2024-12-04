Tokat'ta Taziye Eve Giden Yaşlı Adam Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta Taziye Eve Giden Yaşlı Adam Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Tokat\'ta Taziye Eve Giden Yaşlı Adam Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Tokat'ta taziye evine gitmek isteyen 63 yaşındaki Zekeriya Çabuk, yolun karşısına geçerken bir servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

04.12.2024 00:48  Güncelleme: 01:11
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TOKAT'ta taziye evine gitmek isterken yolun karşısına geçmeye çalışan Zekeriya Çabuk (63), servis aracının çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal karayolu Çerçi köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, cenaze evine taziye gitmek için kendi evinden çıkan Zekeriya Çabuk, önce camiye gidip, namaz kıldı. Namaz sonrası taziye evine doğru yürüyen Çabuk'a, yolun karşısına geçmek istediği sırada, sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı servis aracı çarptı. Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta Taziye Eve Giden Yaşlı Adam Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta Taziye Eve Giden Yaşlı Adam Servis Aracının Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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