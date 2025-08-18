Tokat'ta tehlikeli yarışları kamerayla kaydedilen 2 motosikletliye 22 bin 649 lira ceza verildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tehlikeli yarışları kamerayla kaydedilen 2 motosiklet sürücüsüne 22 bin 649 lira idari para cezası uygulandı.

Erbaa Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede iki sürücünün seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketlere ait görüntülerin ulusal haber kanallarında, internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yer aldığına işaret edildi.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu bu kişilerin U.C. ve İ.Y. olduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kask takmama, sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanma gibi suçlardan her iki sürücüye 22 bin 649 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

İlçede D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda iki motosikletlinin tehlikeli hareketler yaparak yarıştığı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasınca kaydedilmişti.