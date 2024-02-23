Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, S.S. idaresindeki bir tır ile G.Y'nin kullandığı bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan M.E, M.E, A.O. ve F.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

23.02.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
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Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

S.S. idaresindeki 58 ADE 352 plakalı tır, Kavlağanlık mevkisinde, G.Y'nin kullandığı 19 HF 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki M.E, M.E, A.O. ve F.Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat\'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat'ın Niksar ilçesinde tır ile otomobil çarpışması: 6 yaralı - Son Dakika
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