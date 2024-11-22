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Tokat'ta Tırda Yangın

Tokat\'ta Tırda Yangın

Tokat'ta lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu. Yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

22.11.2024 14:17
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Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar meydana geldi.

Bedestenlioğlu Mahallesi Çevre Yolu'nda, Hacı Akça idaresindeki 05 HA 939 plakalı tırın dorse kısmının lastiği alev aldı.

Aracı yol kenarına park edip alevleri su dökerek söndürmeye çalışan Akça'ya, yoldan geçen sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle destek verdi. Bu sırada bazı tüplerin boş olduğu görüldü.

Yangın, ihbar üzerine gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, tırın dorsesinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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