Tokat'ta Toprak Kayması Anı Kamerada

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen heyecan güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Akdoğmuş köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede bir süredir devam eden yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı. Heyelan anı, bölgedeki bir besi çiftliğinin güvenlik kamerasına yansırken, olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Görüntülerde, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının hızla aşağı doğru sürüklendiği görüldü.

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,