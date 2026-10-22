Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 264 bin 22'ye çıktı, motosiklet yüzde 12 arttı - Son Dakika
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Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 264 bin 22'ye çıktı, motosiklet yüzde 12 arttı

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TÜİK verilerine göre Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 264 bin 22'ye ulaştı. Kentte motosiklet sayısı yıllık yüzde 12 artışla araç türleri arasında en yüksek artışı gösterdi.

Tokat'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, eylül ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 264 bin 22'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2026 verilerine göre, Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 1286, geçen yılın aynı ayına göre ise 14 bin 416 arttı.

Kentteki araçların 116 bin 559'unu otomobil, 53 bin 681'ini motosiklet, 49 bin 688'ini traktör, 33 bin 44'ünü kamyonet, 5 bin 408'ini kamyon, 3 bin 823'ünü minibüs, 1184'ünü otobüs ve 635'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 44,1'ini otomobiller, yüzde 20,3'ünü motosikletler ve yüzde 18,8'ini traktörler oluştururken, Tokat'ın Türkiye genelindeki toplam motorlu kara taşıtları içerisindeki payı yüzde 0,8 oldu.

Tokat'ta geçen yılın aynı ayına göre araç türleri arasında en yüksek artış yüzde 12 ile motosikletlerde gerçekleşti. Aynı dönemde özel amaçlı taşıt sayısı yüzde 10,2, otomobil sayısı ise yüzde 6,9 arttı.

Kentte eylül ayında 7 bin 38 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Devri yapılan taşıtların yüzde 63,2'sini otomobiller oluştururken, otomobilleri yüzde 12,2 ile kamyonetler ve yüzde 11,6 ile motosikletler izledi.

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuMotosikletOtomobilEkonomiGüncelUlaşımEylülTokatSon Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 264 bin 22'ye çıktı, motosiklet yüzde 12 arttı - Son Dakika
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