Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat- Turhal kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.???????

Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Muazzez Albay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.