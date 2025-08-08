Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Cengiz A. yönetimindeki 60 AEH 169 plakalı motosiklet, Tokat- Turhal kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen B BAL 8 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.???????
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yolcu Muazzez Albay yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Muazzez Albay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
