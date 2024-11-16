Tokat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tokat'ta Niksar ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
İsrafil Pehlivan idaresindeki 25 AAU 539 plakalı cip, Niksar- Reşadiye kara yolu Gökçeoluk mevkisinde Selami Polat yönetimindeki 25 ABG 091 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Melek Pehlivan (31) ve Hediye Kırkpınar (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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