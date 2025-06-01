Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
D.F.K. (38) idaresindeki 05 NB 555 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında O.Y. (40) yönetimindeki 34 NR 8180 otomobil ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan O.Y. ile D.K. (25) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?