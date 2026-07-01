Tokat'ın Turhal ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.Y. (49) idaresindeki 60 HN 244 plakalı kamyonet, Samurçay köyü yakınlarında E.E. (58) yönetimindeki 60 TP 125 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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