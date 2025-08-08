Tokat\'ta Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zile- Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde Emrah Çelik (35) idaresindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil ile Özgür Sepetçi (44) yönetimindeki 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden Emrah Çelik ile aynı araçta bulunan Döndü Pulat (56), Şeymanur Çelik (31) ve Elanur Çelik yaşamını yitirdi. Diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi ile Elifnur Çelik (4) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi de otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan kara yolu, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.