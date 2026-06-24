Tokat'ta kamyon ile cipin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
C.Ç. (33) idaresindeki 34 BVV 24 plakalı cip, Tokat-Zile kara yolu Ütük köyü yakınlarında, A.Ç. (30) yönetimindeki 06 FPN 079 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü ile aynı araçtaki Ş.A. (50), F.O. (43) ve F.İ. (34) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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