Tokat'ın Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
D.K. (56) idaresindeki 60 AGE 583 plakalı otomobil, Çamlıca köyü yakınlarında S.A. (51) yönetimindeki 06 CIL 459 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
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