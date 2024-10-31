Tokat\'ta trafik kazası: İki genç hayatını kaybetti

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TOKAT'ta ağaca çarparak ikiye bölünen otomobilde hayatını kaybeden Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü'nün (18) cenazeleri, toprağa verildi.

Kaza, dün Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrularak tarlaya devrilen otomobil, ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Salih Taşkafa ile Sevgi Horumdüzü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Sütlüer (20), ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salih Taşkafa ve Sevgi Horumdüzü'nün cenazeleri, dün Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Taşkafa'nın cenazesi merkeze bağlı Çördük köyünde, Horumdüzü'nün cenazesi ise kent merkezinde toprağa verildi. Muhammet Sütlüer'in tedavisini sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan otomobilin kimin kullandığının belirlenmesine ilişkin çalışmalar sürüyor.