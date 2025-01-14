Tokat\'ta Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

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TOKAT'ın Niksar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Ayşe Yılmaz (43) ve İlknur Karabulut (21) hayatını kaybetti, Zeliya Ayan (57) ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Tokat-Niksar yolu Dönekse mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat yönüne ilerleyen Ayşe Yılmaz idaresindeki 23 ADY 976 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adnan T. (23) idaresindeki 06 EJR 074 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Yılmaz ile yanında bulunan İlknur Karabulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Zeliya Ayan ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Fatih YILMAZ/TOKAT,