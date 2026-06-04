Tokat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tokat\'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
04.06.2026 08:21
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Reşadiye'de devrilen otomobildeki sürücü Metin Behram hayatını kaybetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Metin Behram (42) idaresindeki 06 TJY 28 plakalı otomobil, Sazak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Behram'ın cenazesi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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