Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Metin Behram (42) idaresindeki 06 TJY 28 plakalı otomobil, Sazak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Behram'ın cenazesi Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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