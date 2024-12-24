Tokat\'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.E'nin (49) evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, elektrikli tütün sarma makinesi, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 dolu, 6 bin 600 boş makaron ve 51 boş sigara paketi ele geçirildi.
Jandarma, T.E'yi gözaltına aldı.
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