Tokat'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Tokat\'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

Zile'de düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli kaçak tütün malzemeleri ele geçirildi.

24.12.2024 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.E'nin (49) evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, elektrikli tütün sarma makinesi, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 dolu, 6 bin 600 boş makaron ve 51 boş sigara paketi ele geçirildi.

Jandarma, T.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, tokat, Zile, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:44:56. #1.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.