Tokat\'ta Tütün Kaçakçılığı Operasyonu

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Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen tütün kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince T.E'nin (49) evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca, elektrikli tütün sarma makinesi, 8 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 dolu, 6 bin 600 boş makaron ve 51 boş sigara paketi ele geçirildi.

Jandarma, T.E'yi gözaltına aldı.