Tokat'ta Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri

Tokat Belediyesi, Uluslararası Nasreddin Hoca şenlikleri düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokat Belediyesi Yağıbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi'nde düzenlenen temalı programda, çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirası tanıma fırsatı buldu.

Aileleriyle gelen çocuklar, özel olarak hazırlanan fotoğraf platosunda hatıra fotoğrafları çektirdi. Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yüz boyama etkinliği de gerçekleştirildi.

Etkinlikte Nasreddin Hoca karakterini canlandıran meddah, özellikle minik katılımcıların ilgisini topladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, geleneksel değerlerini yaşatırken çocukların eğlenerek öğrenmesini önemsediklerini belirterek, "Nasreddin Hoca'nın güldürürken düşündüren hikayeleri, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır. Bu hafta sonunda çocuklarımızın hem bu mirası tanıması hem de keyifli bir gün geçirmesi bizler için büyük bir mutluluk. Tokat Belediyesi olarak her yaşa ve her kesime hitap eden kültürel ve sosyal etkinliklerimize aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.