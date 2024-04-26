Tokat\'ın Turhal ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonunda 17 parça halinde 100 gram sentetik uyuşturucu, 6,49 gram kubar esrar, 5 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 795 lira ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan İ.P. ve Ö.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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