Tokat'ta Üzüm Yaprakları Biyoteknik Mücadele Yöntemleriyle İhraç Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'ta Üzüm Yaprakları Biyoteknik Mücadele Yöntemleriyle İhraç Edilecek

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan üzüm bağlarından elde edilen yaprakların ihraç edilebilmesi amacıyla tarımsal ilaç yerine biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde 5 yıl önce Tokat'ta, 'Bağ Vatanına Dönüyor Projesi' hazırlandı.

28.06.2024 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan üzüm bağlarından elde edilen yaprakların ihraç edilebilmesi amacıyla tarımsal ilaç yerine biyoteknik mücadele yöntemleri kullanılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tokat Valiliği, İl Özel İdaresi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde 5 yıl önce Tokat'ta, "Bağ Vatanına Dönüyor Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında 2019'da Pazar'a bağlı Çayköy'e yakın alanda sulama havuzu oluşturuldu, ardından 1000 dekarlık alanda 2 bin asma fidanı toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca pestisit kalıntısı riski görülen ürünlerde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, eğitim ve denetimlerde etkinliğin artırılması, üretici farkındalığının oluşturulması, tarımsal ilaç kalıntısının önlenmesi amacıyla 2022-2025 yıllarını kapsayan "Kalıntı Eylem Planı"na Tokat bu yıl dahil edildi.

Çayköy'de DOKAP projeleri kapsamında kurulan narince türü bağ sahasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce biyoteknik mücadele çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda bağa salkım güvesi zararlısına karşı feromon tuzakları konulmasıyla kimyasal ilaç kullanmadan zararlının popülasyonunun düşürülmesi amaçlandı.

Biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanılmasıyla bağ yaprağı üretiminde hem iç pazarda hem de ihracatta pestisit (kimyasal) kalıntısı nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilmesi, Tokat asma yaprağının yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da marka değeri yüksek bir ürün haline getirilmesi hedefleniyor.

"Sağlıklı üretim daha önemli' diyoruz"

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, AA muhabirine, eski dönemde yapılan ama sonraki yıllarda bırakılan bağcılığı Çayköy'de tekrar canlandırdıklarını söyledi.

Köyde 1000 dekarlık alanda çalışma yaptıklarını belirten Kapar, "Çalışma sonrasında bağlarımızı oluşturduk. Üretim önemli bir konu. Biz, 'Sağlıklı üretim daha önemli' diyoruz. Vatandaşlarımızın ve tüketicilerimizin önlerine sağlıklı ürün sunabilmek için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Ürünlerde pestisit kalıntısını önlemek için biyoteknik mücadeleye önem verdiklerini dile getiren Kapar, "İhracata yönelik ürün elde edebilmeyi amaçlıyoruz. 1000 dekarlık bağ alanından 200 ton yaprak üretimi olacak. Bu sene fiyatlarımız da güzel." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü uzmanı Sadık Ertuğrul da bağda kaliteli üretim planı oluşturmak için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Kimyasal kullanımına alternatif olan biyoteknik uygulamasının örnekleri yapılmakta. Teknik arkadaşlarla örnek uygulamaları gösteriyoruz. Tokat bağları, Kalıntı Eylem Planı'na dahil edildi. Böylece yaprak ihracatında yaşanan kalıntı sorununun önüne geçilmesi amaçlanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğu Karadeniz Projesi, Tokat Valiliği, Tokat, İhracat, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Üzüm Yaprakları Biyoteknik Mücadele Yöntemleriyle İhraç Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
08:30 Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay’a bakışlarıyla alay konusu oldu Hakan Kurtaş, sevgilisi Birce Akalay'a bakışlarıyla alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:26:50. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Üzüm Yaprakları Biyoteknik Mücadele Yöntemleriyle İhraç Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement