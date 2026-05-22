Tokat'ta Yağışlar Kaya Düşmesine Neden Oldu

22.05.2026 00:06
Tokat'ta etkili yağışlar sonucu Çat Beldesi'nde kaya parçaları yola düştü, temizlik çalışmaları başlatıldı.

TOKAT'ta etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Çat Beldesinde yüksek kesimlerde toprağın yumuşamasıyla kaya parçaları yola savruldu. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresi ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Tokat'ta etkili olan yağışlar nedeniyle merkeze bağlı Çat Beldesinde yamaçtaki toprağın yumuşaması sonucu toprak yığını kaya parçalarıyla birlikte yola yuvarlandı. Saat 21.00 sıralarında yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, İl Özel İdaresi ekipleri ise yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-TOKAT-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

