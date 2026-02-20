Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Tokat'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Tokat\'ta Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama
20.02.2026 16:22
Tokat merkezli operasyonda 11 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı, dijital materyaller ele geçirildi.

TOKAT merkezli yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Yasa dışı bahis' suçuna yönelik operasyonda Tokat'ta 10, Ankara'da 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, çeşitli dokümanlar ile ruhsatsız silah ve fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

