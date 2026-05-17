Tokat\'ta Yeşilırmak\'a Sel Seti Yapılıyor

TOKAT'TA YEŞİLIRMAK KIYISINA SEL SETTİ
Turhal ilçesinde, sel ve taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarında toprak set yapım çalışması başlatıldı. Devlet Su İşleri (DSİ), Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Belediyesi'ne ait iş makineleri, ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarında önlem amaçlı toprak set oluşturuyor. Bölgedeki taşkın riskini azaltmayı hedefleyen çalışmalar, havadan dron ile görüntülendi.
